Puglia: rapido peggioramento in arrivo, ombrelli aperti in giornata

Una rapida perturbazione atlantica ed è pronta ad invadere anche la Puglia a suon di piogge e temporali. I primi fenomeni stanno già interessando il foggiano, ma l'apice del maltempo è atteso dal pomeriggio fino al tramonto.



L'ondata di maltempo sarà piuttosto rapida e addirittura entro le prime ore della notte avrà totalmente abbandonato la Puglia e tutta l'Italia, lasciando spazio ad un miglioramento del tempo di appena tre giorni (da giovedì a sabato).

Ma ora entriamo nel dettaglio riguardo il maltempo delle prossime ore: attualmente le nubi sovrastano tutta la Puglia ma le piogge, deboli, interessano prevalentemente il foggiano.



In tarda mattinata le piogge si estenderanno anche al barlettano, mentre dopo mezzogiorno avvolgeranno anche tutta la Puglia centrale. Potranno svilupparsi, nel pomeriggio, locali forti temporali tra barlettano e barese.



Nel corso del pomeriggio il maltempo si estenderà anche alla Puglia meridionale dove persisterà fino alla sera. Nel frattempo avanzerà il miglioramento sulla Puglia centro-settentrionale.



Attorno alla mezzanotte e in nottata potrebbero ripresentarsi isolati acquazzoni o temporali su Gargano e coste del barese e del brindisino, ma solo per un paio d'ore.

Domani mattina i cieli saranno sereni su gran parte della Puglia, eccetto residui locali annuvolamenti al primo mattino.

Le temperature non subiranno grosse variazioni: le massime quest'oggi raggiungeranno i 20-21°C, mentre nella notte la colonnina di mercurio scenderà sui 16-17°C sulle coste e fin verso i 12-14°C nelle zone interne.