Prove tecniche di ANTICICLONE AFRICANO sul finire della settimana prossima in Italia?

L'alta pressione potrebbe uscire allo scoperto sul finire della settimana prossima in Italia. E' il parere univoco che questa mattina emerge da quasi tutte le elaborazioni. Non sappiamo se sarà un cambiamento duraturo che introdurrà l'estate sull'Italia (probabilmente no), tuttavia un tentativo abbastanza serio verrà compiuto.

Ecco le prospettive del modello americano per la giornata di venerdi 4 giugno:

Alta pressione, bel tempo e caldo estivo da nord a sud. Osservate però la forzata delle correnti atlantiche (freccia blu) che tenteranno di far cambiare il tempo sull'Italia quantomeno al nord nei giorni seguenti. Anche la media degli scenari americana è di questo avviso.

La rimonta dell'alta pressione sul Mediterraneo per il medesimo periodo viene contemplata questa mattina anche dal modello europeo, seppure con toni meno accesi:

Anche in questo caso non ci sembra una rimonta africana durevole. Le correnti occidentali fresche saranno sempre in agguato, pronte ad entrare nuovamente sulla scena italiana nei giorni successivi. Vedremo.

