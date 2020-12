Protezione Civile: PESANTE MALTEMPO CON NUBIFRAGI nella giornata di Domenica

La giornata di Domenica sarà caratterizzata da una intensa depressione collocata proprio sulla nostra penisola che determinerà maltempo diffuso e venti di burrasca.

Piogge e temporali di forte intensità interesseranno in particolar modo il centro-sud e ancora una volta il nord-est, con alto rischio di criticità di carattere idro-geologico.

Ecco il bollettino meteo elaborato dalla Protezione Civile:

Previsioni meteo Domenica 6 Dicembre 2020

Precipitazioni:

- diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio, su Veneto e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati, specie sulle zone alpine;

- diffuse, specie al mattino, anche a carattere di rovescio o temporale, su Trentino, Alto Adige, settori orientali e alpini di Lombardia e Piemonte, su Lazio centro-meridionale, settori occidentali di Abruzzo e Molise, sulla Campania settentrionale, su Calabria centro-meridionale e Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati;

- da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori del Meridione, resto di Lazio, Abruzzo, Molise, su Umbria e Marche, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

- sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le restanti regioni, ad eccezione di Piemonte centro-meridionale e Liguria di Ponente, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: al di sopra dei 1300-1600 m sui settori alpini orientali, in locale calo fino agli 600-800 m, con apporti al suolo abbondanti; al di sopra dei 1200-1400 sull'Appennino settentrionale, con apporti al suolo moderati; al di sopra dei 1500-1800 m su quello centrale, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in generale e sensibile diminuzione su regioni centro-meridionali, Emilia-Romagna e Veneto.

Venti: da burrasca a burrasca forte sud-orientali su tutte le zone adriatiche, Puglia e settori ionici di Basilicata e Calabria, in attenuazione nel corso della mattinata; forti dai quadranti occidentali su Sardegna, Sicilia e localmente sui versanti tirrenici meridionali e coste della Toscana settentrionale; inizialmente di burrasca o burrasca forte meridionali sull'Appennino abruzzese, molisano e meridionale, in attenuazione fino a forti nel corso della giornata e in successiva rotazione da sud-ovest.

Mari: da agitati a molto agitati l'Adriatico, lo Ionio e il Canale di Sardegna, con moto ondoso in attenuazione; molto mossi i restanti bacini.