Protezione Civile per lunedÃ¬: Italia divisa in due, maltempo al nord, sole e caldo al Sud

Italia divisa in due nella giornata di Lunedì con un flusso instabile atlantico che apporterà maltempo al Nord e Toscana, mentre più a Sud avremo ancora tempo stabile e molto caldo per il periodo, per effetto dell'anticiclone sub-tropicale.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Lunedì 24 Maggio 2021

Precipitazioni:

- diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria centro-orientale, Toscana settentrionale, Appennino emiliano, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati in particolare sul Friuli Venezia Giulia;

- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Nord e della Toscana, su Sardegna settentrionale ed occidentale, Lazio settentrionale, Umbria e Marche, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, in particolare su Trentino Alto Adige, Lombardia orientale, Pianura emiliana, Toscana centrale e Sardegna nord-orientale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale diminuzione anche sensibile al Nord, in locale sensibile aumento al Centro-Sud.

Venti: tendenti a forti occidentali con rinforzi fino a burrasca su Sardegna e Sicilia occidentale. Localmente forti occidentali su Toscana ed Appennino emiliano-romagnolo.

Mari: molto mossi il Mare e Canale di Sardegna di Sardegna, il Tirreno centro-meridionale, lo Stretto di Sicilia, i mari prospicienti le Bocche di Bonifacio e localmente l'Adriatico al largo.