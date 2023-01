Protezione Civile: nuove forti nevicate domani al Centro-Sud, allerta gialla in nove regioni

Ancora condizioni molto instabili nella giornata di domani al Centro-Sud, con piogge e nevicate anche abbondanti sulle zone interne appenniniche. Vediamo l'allerta meteo emessa nel pomeriggio di oggi dalla Protezione Civile:

Maltempo: ancora neve su Abruzzo e Molise

Allerta gialla in nove regioni. Avviso meteo del 25 gennaio

Nell`area del Mediterraneo persiste una circolazione ciclonica, centrata sul canale di Sardegna, che richiama aria fresca da Nord-Est sulle regioni settentrionali ed aria più umida in risalita dal nord-Africa verso il resto dell`Italia. Precipitazioni a carattere sparso interesseranno nei prossimi giorni il Centro-Sud, con nuove nevicate fino a quote collinari nelle aree interne, specie sui settori appenninici centrali del versante adriatico.

L`avviso prevede dalle prime ore di domani, giovedì 26 gennaio, nevicate sparse, al di sopra dei 700-900 metri, su Abruzzo e Molise, con quota neve in progressiva diminuzione fino a 500-700 metri, con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti alle quote superiori.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 26 gennaio, allerta gialla su Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e su settori di Emilia-Romagna, Campania e Sardegna.