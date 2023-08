Protezione Civile Mercoledì 30 Agosto: ancora tempo instabile con piogge e temporali su diversi settori

La giornata di domani sarà caratterizzata ancora da condizioni di spiccata instabilità, con fenomeni che agiranno soprattutto al Centro e Nord-Est. Vediamo il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Mercoledì 30 Agosto 2023

Precipitazioni:

- sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori costieri di Friuli Venezia Giulia, Veneto e Emilia-Romagna, e su Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo centro-settentrionale, Campania meridionale e Basilicata tirrenica, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sul versante Adriatico di Veneto, Emilia-Romagna e Marche;

- isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su restanti settori di Veneto, Campania ed Abruzzo, su Appennino emiliano, Liguria, Molise, Puglia settentrionale, Calabria tirrenica e meridionale e Sicilia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile aumento su Pianura Padana e zone interne del Centro peninsulare.

Venti: localmente forti dai quadranti occidentali al Centro-Sud, con residui rinforzi di burrasca sulla Sardegna ed al Sud peninsulare, in attenuazione nella seconda parte del giorno; localmente forti nord-orientali sull'Adriatico centro-settentrionale, in attenuazione.

Mari: molto mossi i bacini centro-meridionali, fino a localmente agitati i mari prospicienti le Bocche di Bonifacio; localmente molto mosso l'Adriatico settentrionale; tutti con moto ondoso in graduale calo.