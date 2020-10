Protezione Civile domani 21 Ottobre: tempo generalmente stabile, qualche pioggia solo al nord-ovest

Nella giornata di domani avremo nuovamente tempo in prevalenza stabile sulla penisola, ma con possibilità di qualche pioggia sul Nord-Ovest. Formazione di nebbie sul nord-est.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Mercoledì 21 Ottobre 2020

Precipitazioni: da isolate a sparse su Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati sulla Liguria centro-occidentale.

Visibilità: nottetempo e fino al mattino nebbie diffuse sulle zone di pianura del Nord, specie sul Triveneto e a cavallo del corso del Po.

Temperature: minime in rialzo anche sensibile su Sardegna e localmente sulle regioni nord-occidentali della penisola.

Venti: forti sud-orientali su Sardegna e Liguria, in estensione alle coste di Toscana e Lazio e alla Sicilia occidentale.

Mari: molto mossi il Mare e Canale di Sardegna, in estensione ai settori occidentali del Tirreno ed al Mar Ligure.