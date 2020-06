Protezione Civile domani 13 Giugno: nuova perturbazione con piogge e temporali

Nella giornata di domani un nuovo impulso instabile determinerà piogge e temporali sulle zone centro-settentrionali della penisola, mentre rimarrà ancora stabile il tempo al Sud.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Sabato 13 Giugno 2020

Precipitazioni:

- da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte sud-occidentale, Liguria centro-orientale e Toscana centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati;

- isolate, tendenti a sparse nel pomeriggio, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Toscana e Piemonte, su Valle d'Aosta, Sardegna e sull'Appennino emiliano, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

- isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto meridionale, resto di Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio e settori occidentali di Abruzzo, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, in particolare su Lombardia, pianura emiliana, Umbria, Appennino marchigiano e Lazio centro-settentrionale;

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in locale sensibile aumento; massime in locale diminuzione al Centro.

Venti: tendenti a localmente forti occidentali su Sardegna settentrionale e coste di Toscana meridionale ed alto Lazio.

Mari: tendenti a molto mossi il Mare di Sardegna, i mari circostanti le Bocche di Bonifacio ed il Mar Ligure.