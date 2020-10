Protezione Civile domani 1 Novembre: tempo stabile, foschie e nebbie diffuse

Nella giornata di domani il tempo seguiterà ad essere stabile sulla penisola grazie ad un campo di alta pressione presente sul bacino del Mediterraneo. Foschie e nebbie interesseranno il Nord Italia e le zone interne del Centro, rendendo il clima un po' più freddo.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Domenica 1 Novembre 2020

Precipitazioni: nessun fenomeno significativo.

Visibilità: nebbie in banchi, nottetempo, sulla Pianura Padana e localmente sulle aree interne e vallive del Centro.

Temperature: senza variazioni significative.

Venti: localmente forti settentrionali su Puglia meridionale e Calabria ionica, in attenuazione.

Mari: molto mosso lo Ionio meridionale al largo, con moto ondoso in attenuazione.