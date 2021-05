Prossimi giorni: anticiclone africano latitante, qualche ROVESCIO al nord

Esaurita la parentesi più calda che sta interessando il meridione, il clima della nostra Penisola tornerà ad essere governato dalle correnti nord atlantiche per gran parte di questa settimana. Di conseguenza aspettiamoci temperature ancora non propriamente all'altezza della stagione in corso, specie al centro e al nord.

Ecco la mappa sinottica riferita alle prime ore del mattino di mercoledi 26 maggio:

L'alta pressione africana sarà costretta a piegare la testa verso i propri territori di origine, lambendo appena le estreme regioni meridionali. Il resto d'Italia verrà interessato da un flusso di correnti tra ovest e nord-ovest che manterrà variabile il tempo al nord e nelle aree interne dell'Italia centrale, sotto l'egida di un clima mite e gradevole.

Dal punto di vista dei fenomeni, ecco cosa prevede il modello americano per la giornata di mercoledi 26 maggio:

Piovaschi pomeridiani interverranno sulla fascia alpina e prealpina, il Triveneto, l'Appennino settentrionale e le zone interne dell'Abruzzo.

Il tempo sarà invece bello e con temperature accettabili sulle Isole e al meridione. Un abbraccio di venti tra ovest e nord-ovest interesserà il centro-nord della Penisola favorendo un clima assai gradevole, un po' fresco solo sotto eventuali precipitazioni.

