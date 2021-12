Prossimi 6 giorni: si rivede un po' di MALTEMPO; verrà coinvolta anche la tua regione?

La parte forte dell'alta pressione seguiterà ad interessare l'Italia almeno fino a domenica 2 gennaio. Successivamente, la figura stabilizzante dovrebbe abbassare la cresta, consentendo il transito della coda di una perturbazione che determinerà qualche fenomeno sull'Italia tra martedi 4 e mercoledi 5 gennaio.

Come anticipato in altra sede, sarà un cedimento solo parziale, ma che comunque farà uscire di scena le temperature esageratamente alte che stiamo sperimentando in queste ore.

Dove potrebbe piovere in Italia? A tal proposito vi mostriamo la mappa dei millimetri previsti per i prossimi 6 giorni. Vi ricordiamo che si tratta di valori puramente indicativi e che non devono essere presi come oro colato:

Il nord resterà quasi completamente a secco a parte i soliti settori alpini confinali e qualche pioviggine tra Liguria ed Emilia Romagna.

Piogge più intense al centro, nell'ordine dei 20-25mm tra Marche e Abruzzo; meno interessate risulteranno le regioni tirreniche e ancor meno la Sardegna dove potrebbe non piovere affatto.

Qualche pioggia è attesa anche al meridione ad eccezione della Sicilia centro-meridionale e il settore ionico dove il tempo resterà asciutto.

