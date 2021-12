Prossimi 6 giorni piuttosto PIOVOSI in Italia; vediamo chi si bagnerÃ  di piÃ¹...

Il transito di tre distinti sistemi frontali molto veloci daranno luogo a piogge sparse su gran parte delle nostre regioni durante i prossimi giorni.

Ricordiamo che la prima perturbazione è attesa per Natale, la seconda per Santo Stefano e la terza tra il 27 e il 28 dicembre. Gli apporti piovosi su alcune regioni saranno piuttosto consistenti.

La mappa mostra la stima in millimetri attesa in Italia fino a mercoledi 29 dicembre. Vi ricordiamo che i millimetri hanno un valore puramente indicativo e non devono essere presi come oro colato.

110mm sono attesi sull'alta Toscana, 95mm tra la Toscana interna, l'Umbria e l'alto Lazio, 65-70mm sulla Campania, 50mm sul Lazio e 40mm sulla Sardegna occidentale.

Completamente a secco il Piemonte, la bassa Val d'Aosta e il nord della Lombardia. Piogge invece molto scarse su Sardegna orientale, est Sicilia e Calabria Ionica.

