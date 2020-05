Prossimi 10 giorni: tanta PIOGGIA al nord-ovest, SECCO al sud!

Maggio: ultimo mese della primavera meteorologica. Molti aspettano il caldo, convinti che l'emergenza covid 19 subisca un ridimensionamento sotto l'incedere verso l'alto dei termometri. Tra qualche mese scopriremo se questa ipotesi troverà riscontri oggettivi...

Ci troviamo però di fronte ad una primavera tra le piu secche dell'ultima storia recente. Di conseguenza l'arrivo della pioggia non guasterebbe, specie su quei settori che non hanno beneficiato delle poche innaffiate che il mese di aprile ha concesso.

In questa sede cercheremo di allungare lo sguardo ai prossimi 10 giorni per valutare quanti millimetri di pioggia cadranno sulla nostra terra nel lasso temporale in parola. Vi ricordiamo che si tratta di stime millimetriche puramente indicative e che non devono essere prese come oro colato.

La mappa in questione mostra la sommatoria delle piogge attese in Italia secondo il modello americano fino al giorno 16 maggio:

Le zone che dovrebbero fare il pieno di pioggia, con accumuli indicativamente sopra i 100mm sono il Piemonte centro-occidentale, la Val d'Aosta, l'alta Lombardia e l'alto Veneto. Buone le piogge sul resto del settentrione, con valori compresi tra 40 e 60mm. Un po' a riparo l'Emilia Romagna con 15-20mm attesi.

Al centro piogge discrete interverranno sulla Toscana (circa 30mm). Altrove piogge più scarse, ma presenti, attorno a 15-20mm.

Brutte notizie, da questo punto di vista, per le regioni meridionali e la Sicilia. Su queste aree avremo un clima nel complesso secco e anche piuttosto caldo, stante una risposta di correnti calde provenienti dal nord Africa.

