Prossima settimana: VARIABILITA' dettata da correnti occidentali sull'Italia

Non c'è ancora spazio per l'anticiclone o anticipi estivi come troppe volte è successo negli ultimi anni. La primavera resterà incanalata per il momento sui binari della variabilità, assicurando un clima mite e qualche pioggia segnatamente al nord e al centro.

Ecco, a grandi linee, la circolazione prevista in Italia per la prossima settimana; la mappa si riferisce alla giornata di mercoledi 5 maggio:

Notate come si mantenga ancora in vita la vistosa anomalia al ribasso (sia di temperature che geopotenziale) che da quasi due mesi attanaglia l'Europa settentrionale. L'alta pressione resterà bassa e per il momento non riuscirà ad imporre la sua legge, come è giusto che sia.

Alla variabilità si affiancheranno anche delle piogge. A titolo di esempio, vi mostriamo la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia secondo il modello americano nell'arco di giovedi 6 maggio:

Rovesci sulle Alpi e al nord, oltre alle regioni centrali, con pause asciutte anche prolungate dove vedete il bianco sulla mappa.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni in Italia, sempre secondo il modello americano, per venerdi 7 maggio:

Rovesci a macchia di leopardo al nord e al centro, più intensi sulla fascia alpina e prealpina centro-orientale. Il tutto avrà anche un riscontro sulle temperature che, sotto le piogge più consistenti, si manterranno abbastanza fresche.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località