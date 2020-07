Prossima settimana: tre giorni di BEL TEMPO, poi altri TEMPORALI al nord?

Superate le ultime incertezze portate da una circolazione di venti freschi nord-orientali che in questi giorni interessano l'Europa orientale, coinvolgendo soprattutto le regioni di nord-est ed i versanti adriatici, l'anticiclone delle Azzorre si dimostra frettoloso di spingere nuovamente la sua influenza verso l'Europa centrale ed il Mediterraneo centrale, portando conseguenze anche sullo stato del tempo previsto sul nostro Paese. Le condizioni atmosferiche tenderanno infatti a diventare più stabili, le occasioni di SOLE saranno più probabili all'inizio della settimana anche sui rilievi montuosi, con il tempo che in generale si farà più affidabile. Giocoforza, di pari passo con l'espansione dell'alta pressione delle Azzorre, dovremo mettere in conto anche un rialzo delle temperature che si porteranno su valori più elevati.

Torneranno a fare capolino soprattutto lunedì e martedì, valori termici superiori alla soglia dei +30°C nelle località interne e pianeggianti. Insomma ci attende un inizio di settimana con tempo anticiclonico in pieno standard estivo. Ecco la previsione delle temperature massime calcolate dal modello americano per martedì 21 luglio: