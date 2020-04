Prossima settimana tra le braccia dell'alta pressione: dove si toccheranno i 20°?

Un duro colpo per chi sperava di recuperare il deficit idrico invernale nella prima parte della primavera. Aprile è solitamente un mese che concede piogge ben distrubuite in Italia...quelle piogge che dovrebbero rimpinguare le falde idriche in vista dell'estate che quasi mai fallisce.

Quest'anno non sarà così. Il mese di marzo ha portato qualche perturbazione, ma le piogge non sono state democratiche e hanno lasciato diverse zone a secco.

Aprile, almeno nella sua prima decade, non sarà in grado di elargire acqua dal cielo. Il tempo sarà comandato da un vasto anticiclone che ingloberà gran parte del nostro Continente.

La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia a metà della settimana prossima, attorno a mercoledi 8 aprile:

Le perturbazioni saranno molto lontane dalla scena mediterranea ed italica, scorrendo a latitudini settentrionali. Il resto del Continente avrà bel tempo e con temperature nel complesso gradevoli nell'arco della giornata.

Per ciò che concerne il nostro Paese, i 20° saranno valicati in più punti. La mappa mostra le temperature al suolo previste per la medesima giornata, ovvero mercoledi 8 aprile (si consiglia di ingrandire la mappa per avere un migliore riscontro visivo).

Sono attesi 20° sulle pianure del nord, nelle aree interne di Toscana, Lazio e Campania. 19-20° saranno possibili inoltre nelle aree interne della Sardegna, sulla Puglia, la Lucania e la Sicilia occidentale.

