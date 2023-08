Prossima settimana netto cambio di passo, le ultimissime meteo

I primi forti temporali legati alla perturbazione atlantica in avvicinamento, stanno già coinvolgendo alcuni settori del nord. Segnaliamo forti temporali con grandinate e colpi di vento su Friuli, alto Veneto, Trentino e alta Lombardia. Per il momento sono nuclei piccoli e isolati, ma comunque parecchio intensi.

Il tempo peggiorerà nettamente col passare delle ore, in particolare nella giornata di venerdì. Il maltempo sarà diffuso al nord e centro Italia: rischio temporali violenti in Val Padana e lungo la fascia adriatica tra Romagna, Marche, Abruzzo. Non escludiamo chicchi di grandine di medio-grosse dimensioni e venti tempestosi specie sulle coste marchigiane e abruzzesi.

Entro sabato il maltempo raggiungerà anche il sud, assieme ad un consistente calo delle temperature. Il fresco ci farà poi compagnia per qualche giorno, almeno fino al 7 Agosto.

E poi? Ecco che ci troveremo davanti ad un nuovo sensibile cambiamento del tempo. Aumentano sempre più le probabilità di un rinforzo della pressione su tutto il Mediterraneo nel corso della prossima settimana. Tra 8 e 13 Agosto il tempo sarà stabile su gran parte d'Italia e anche le temperature torneranno a guadagnare terreno.

Passeremo da un contesto di sotto media (tra 5 e 10 Agosto) ad uno di sopra media nei giorni successivi. Insomma è molto probabile che dal 10 Agosto in poi il caldo comincerà a farsi sempre più intenso, tanto che potremo nuovamente raggiungere i 35-36°C nei settori interni. Ovviamente al momento siamo lontani dal caldo estremo vissuto nel mese di Luglio.