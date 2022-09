Prossima settimana: equinozio d'autunno all'insegna dei freddi dell'est?

Vi abbiamo ormai raccontato in tutte le salse del netto stravolgimento meteorologico che avrà inizio nel week-end, ma cosa ci aspetta nel corso della prossima settimana? Ebbene l'estate pare davvero che possa salutarci in maniera pressoché definitiva, considerando che l'anticiclone africano non dovrebbe farsi vivo fino al termine di settembre.

A partire da sabato si concretizzerà un netto cambio di circolazione dell'aria tra Atlantico e l'Europa: l'anticiclone delle Azzorre si rafforzerà nettamente tra Atlantico ed Europa nord-occidentale (in chiaro stile invernale) mentre le correnti fredde nord-orientali prenderanno pieno possesso dell'est Europa e del Mediterraneo centro-orientale. L'italia, con alta probabilità, si ritroverà sotto questo flusso molto fresco, a tratti freddo, per tutta la prossima settimana, quando ormai ci ritroveremo a pochi giorni dal termine del mese.

Solo la Sicilia, situata all'estremo sud della penisola, potrebbe ricevere sporadicamente qualche residuo sbuffo caldo africano, ma senza alcun eccesso.

Venerdì 23 settembre sarà il giorno dell'equinozio d'autunno, che sancirà ufficialmente l'inizio della stagione delle piogge. Di piogge, tuttavia, non se ne intravedono molte soprattutto al nord! Infatti, con la presenza di correnti fredde nord-orientali, le precipitazioni prediligono le regioni centrali e meridionali, mentre il settentrione è riparato dall'arco alpino. Al momento non si intravedono perturbazioni atlantiche degne di nota.

Le temperature si prospettano sotto le medie su tutta Italia nel corso della prossima settimana, anche nel giorno dell'equinozio. È fin troppo chiaro che occorreranno abiti più pesanti, tipici di ottobre o della prima parte di novembre, soprattutto nelle ore serali e all'alba!