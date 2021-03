Prossima settimana: episodio di FREDDO fuori stagione, i dettagli

La prossima settimana si preannuncia piuttosto movimentata, infatti assisteremo per una manciata di giornate ad un vero e proprio dietrofront della stagione che ci porterà verso scenari di tempo INSTABILE e piuttosto FREDDO. La temporanea intensificazione dei venti occidentali che si è verificata in questi giorni sarà destinata a concludersi bruscamente, lasciando il posto ad una irruzione artica che riuscirà a penetrare fino alle latitudini meridionali d'Europa. Questo netto raffreddamento della temperatura che prenderà il via già con l'inizio della prossima settimana, sarà portato dal rinforzo di una zona di alta pressione sull'oceano Atlantico, in grado di sviluppare un blocco circolatorio. Contestualmente prenderà vita il sopraccitato flusso d'aria fredda che confluirà all'interno di una saccatura sul centro-est Europa. Analisi del modello europeo riferita a martedì 16 marzo:

Lo stivale italiano sperimenterà una riduzione decisa della temperatura che, come detto, si farà sentire già ad iniziare da lunedì e martedì sulle regioni del nord. Nella seconda metà della settimana appare inoltre confermata la persistenza del blocco anticiclonico sull'oceano Atlantico, che favorirà la discesa di aria ancora più fredda sull'Europa centrale ed occidentale. Infatti l'aria fredda potrebbe "reiterare" verso ovest, attraverso l'arrivo di una serie di piccoli impulsi instabili in quota che tra giovedì e venerdì prossimo potrebbero sfociare in un cosiddetto "rodano", in grado di portare maltempo con neve a bassa quota anche lungo i versanti tirrenici e forse le regioni del nord. Ecco l'ipotesi suggerita questa sera dal modello americano per la mattinata di venerdì 19 marzo: