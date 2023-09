Prossima settimana con l'alta pressione? Mica tanto! Quella GOCCIA FREDDA...

All'inizio della settimana prossima si conferma la rimonta dell'alta pressione, ma solo su alcune regioni; anche per il futuro la figura stabilizzante appare attaccabile sia dalle correnti fredde settentrionali che dall'aria umida atlantica; insomma, rispetto a qualche giorno fa le mappe hanno ridimensionato la potenza di questo anticiclone che sembrava avere le carte in regola per portare una nuova fase estiva fuori stagione da nord a sud almeno fino ai primi giorni di ottobre.

Succede raramente che le elaborazioni smorzino la potenza di un'alta pressione, ma quando capita è il segnale che forse qualcosa a livello atmosferico stia cambiando.

La mappa mostra la situazione estrapolata dal modello americano nella notte tra lunedi 25 e martedi 26 settembre:

L'alta pressione avrà una parte più forte arroccata sull'Europa orientale, ma attaccata con un istmo al quartier generale azzorriano. A disturbare questo dominio sarà una goccia fredda centrata sulle regioni meridionali che coinvolgerà questo settore italico con un tempo instabile, in probabile estensione anche a parte del centro.

La fase anticiclonica propriamente detta riguarderà le regioni settentrionali e dell'alto versante tirrenico, dove però non si raggiungeranno temperature troppo elevate per il periodo stante la presenza di venti settentrionali abbastanza freschi.

Nei giorni seguenti il collegamento tra l'alta pressione delle Azzorre e l'anticiclone sull'est Europa potrebbe assotigliarsi o spezzarsi del tutto, ma questa è un'altra storia che vedremo in separata sede.

RIASSUMENDO: La settimana prossima ci aspetta un tempo variabile, con l’alta pressione che si farà sentire solo in alcune zone. L’anticiclone che sembrava dominare la scena si rivela più debole del previsto e vulnerabile agli attacchi delle correnti fredde e umide. Al nord e al centro tirrenico il tempo sarà prevalentemente soleggiato, ma con temperature moderate. Al sud e al centro adriatico invece il tempo sarà instabile e piovoso, a causa di una goccia fredda che si posizionerà su queste regioni. Nei giorni successivi la situazione potrebbe cambiare ancora, con l’alta pressione che potrebbe perdere il collegamento tra l’Europa orientale e le Azzorre, favorendo l’arrivo di nuove perturbazioni. Insomma, un tempo incerto e variabile, tipico della stagione di transizione tra l’estate e l’autunno.

