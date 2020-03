Prossima settimana con l'alta pressione, ma quanto durerà?

La prossima settimana, ad eccezione della giornata di lunedi 9 marzo che vedrà un veloce passaggio frontale (qui tutti i dettagli: https://www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/maltempo-lunedi-rovesci-e-neve-a-quote-relativamente-basse-su-parte-del-nord/84627/), sarà caratterizzata dall'alta pressione sul Mediterraneo e l'Italia; ecco la mappa sinottica prevista per giovedi 12 marzo secondo il modello americano:

Accelerazione del getto sul nord Europa (frecce gialle) ed inevitabile allungo dell'alta pressione atlantica sul Mediterraneo e sull'Italia con bel tempo e clima mite. In pratica torneremo a vivere la situazione dello scorso inverno...

Quanto durerà questa nuova egemonia anticiclonica sullo Stivale? Secondo le mappe a nostra disposizione, l'alta pressione ci terrà compagnia fino al prossimo week-end. Successivamente la situazione dovrebbe cambiare.

Sia il modello americano che europeo mostrano un cambio degli assetti circolatori a scala europea a partire da lunedi 16 marzo. La seconda mappa mostra la situazione relativa all'inizio della settimana prossima (lunedi 16 marzo) secondo la media degli scenari imbastita questa mattina dal modello americano:

Il getto sul nord Europa tornerà ad ondulare impedendo nuovi allunghi anticiclonici da ovest verso il nostro Paese. Le correnti nord atlantiche (frecce blu) potrebbero penetrare sul Mediterraneo e causare peggioramenti del tempo in sede italica con pioggia e neve a quote non troppo elevate.

Si tratta ovviamente di ipotesi che dovranno essere vagliate dai prossimi aggiornamenti modellistici. Continuate quindi a seguirci...

