Prossima settimana con l'alta pressione? Le prospettive del modello americano ed europeo

Dopo un fine settimana complessivamente discreto anche se con qualche incertezza al nord e al centro (si legga questo articolo per maggiori dettagli: www.meteolive.it/news/Week-end/4/meteo-fine-settimana-sole-quasi-per-tutti-ma-con-alcune-incertezze/85720/), l'alta pressione dovrebbe impadronirsi in maniera egregia sulla scena europea e mediterranea. Di conseguenza il tempo dovrebbe restare soleggiato e anche abbastanza caldo su molte regioni, ad eccezione forse del meridione e il versante adriatico.

La giornata presa come campione per il nostro confronto è mercoledi 27 maggio. La prima mappa mostra la situazione imbastita questa mattina dal modello americano per la giornata in parola:

Alta pressione totale e generali condizioni di tempo buono e anche abbastanza caldo da nord a sud. Solo le Alpi e le aree interne appenniniche potrebbero avere qualche breve temporale pomeridiano, ma in attenuazione in serata.

Un po' diversa invece la prospettiva inquadrata oggi dal modello europeo sempre per la giornata di mercoledi 27 maggio:

L'alta pressione sarà posizionata leggermente più ad ovest; ciò esporrà il versante adriatico e il meridione ad un flusso fresco settentrionale. In altre parole, le suddette regioni potrebbero essere interessate da qualche pioggia o breve temporale in un contesto non caldo.

Nessun problema invece per il resto d'Italia che seguiterà a crogiolarsi sotto un caldo sole fatta eccezione per un po' di instabilità sui monti nel pomeriggio, ma con scarsi risultati.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località