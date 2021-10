Prossima settimana con FREDDO e NEVE in arrivo. Ecco dove e quando

INQUADRAMENTO SINOTTICO: nei prossimi giorni l'Europa continuerà ad essere interessata da correnti settentrionali. viene infatti confermata la persistenza di un blocco anticiclonico sull'Europa occidentale, in grado di arginare completamente i flussi oceanici che saranno presenti solo a latitudine molto elevata. Le temperature risulteranno tendenzialmente fredde, con valori inferiori alla norma specie al nord-est e sui versanti adriatici. Frequenti saranno le situazioni di instabilità per le regioni del sud, le regioni joniche e il basso versante Adriatico.

Una perturbazione carica di aria fredda raggiungerà la nostra penisola già a partire dalla prossima settimana, portando condizioni atmosferiche progressivamente più instabili. In particolare dalle ultime elaborazioni disponibili, l'impulso di instabilità sarà accompagnato da una notevole diminuzione della temperatura che si manifesterà sull'Itali dalla serata di martedì 12. L'analisi in quota del modello americano riferita a mercoledì 13 ottobre, mostra lo sviluppo di un'intensa ciclogenesi sull'Europa orientale, con importanti anomalie negative del geopotenziale a 500hpa:

Questa depressione sarebbe in grado di favorire l'arrivo della NEVE fino a quote piuttosto basse per il periodo. Le regioni colpite dalle nevicate saranno quelle del medio versante adriatico, soprattutto Abruzzo e Molise. Qui i fiocchi tra mercoledì 13 e giovedì 14 potrebbero spingersi fino a 1200-1400 metri. Instabile anche su tutte le altre regioni del meridione, dove si prevede una vera e propria ondata di MALTEMPO. Oltre alla pioggia ci saranno anche venti forti di Grecale e Tramontana, con mari molto mossi.



Queste sono le temperature previste alla quota di circa 1500 metri nella mattinata di venerdì 15 ottobre, quando l'Italia si ritroverà pienamente investita dal flusso di correnti fredde da nord-est: