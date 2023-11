Prossima settimana: altra ondata di maltempo su mezza Italia

La sferzata fredda del week-end darà inizio a un periodo più freddo del solito ed anche piuttosto movimentato, che proseguirà molto probabilmente anche nel corso della prossima settimana. L'ondata di freddo artico di sabato sarà poi seguita da un'altra perturbazione a poco meno di 48 ore di distanza!

Come mostrato nella mappa in alto a corredo dell'articolo potete notare la perturbazione prevista tra martedì 28 e mercoledì 29, scaturita dall'unione di un nucleo instabile atlantico e i flussi freddi provenienti dall'est. Queste correnti fredde andranno a rafforzare la depressione, la quale una volta arrivata nel Mediterraneo darà vita a piogge e rovesci.

Tuttavia anche in questo caso avremo un maggior coinvolgimento delle regioni centrali e meridionali! Martedì, infatti, ci aspettiamo piogge diffuse al centro e al sud, mentre il nord resterà in gran parte ai margini del maltempo. Ci saranno nevicate sulle Alpi di confine, specie in Valle d'Aosta, fino a quote relativamente basse. Neve in arrivo anche sull'Appennino poiché le temperature faranno fatica a risalire dopo la passata fredda di questo fine settimana.

Mercoledì la perturbazione si allontanerà rapidamente verso est, ma delle piogge residue non mancheranno su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia settentrionale. Neve in montagna, generalmente oltre i 1000 metri.