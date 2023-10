Prossima notte: attenzione a TEMPORALI VIOLENTI e NUBIFRAGI su...

Il MALTEMPO entrerà nel vivo su alcune aree del centro-nord tra la prossima notte e le prime ore di domani mattina. Le miti e umide correnti di Scirocco provenienti dal nord Africa si daranno appuntamento con aria più fredda e secca in discesa dalla Pianura Padana. Il punto di incontro (anzi, di scontro) sarà il Mar Ligure.

L'aria calda sciroccale verrà sbattuta in quota violentemente e genererà imponenti sistemi temporaleschi che dalla Liguria di Levante si trasferiranno molto lentamente verso l'alta Toscana. Gli accumuli pluviometrici saranno ingenti, ma ciò che preoccupa è la mole di pioggia che potrebbe cadere in pochissimo tempo su suoli completamente aridi.

Provate a rovesciare un secchio d'acqua su un terreno completamente duro. Vedrete che la quasi totalità dell'acqua scivolerà via, senza il minimo di assorbimento; ciò potrebbe accadere la prossima notte nelle aree suddette.

Vediamo ora alcune mappe che mostrano questo probabile evento. La prima mostra la posizione del temporale autorigenerante alle ore 00 su giovedi 19 ottobre:

Sotto torchio la zona compresa tra Moneglia, Deiva Marina e Framura, al confine delle province di Genova e La Spezia.

Due ore dopo, per fortuna, il medesimo temporale evolverà, ma nemmeno troppo, verso levante. Ecco la sua posizione alle 2 della prossima notte:

Sotto torchio lo Spezzino Occidentale, segnatamente la zona delle Cinque Terre.

Due ore dopo, il medesimo groppo temporalesco sarà sull'alta Toscana. Ecco la situazione prevista alle 4 del mattino di domani, giovedi 19 ottobre.

RIASSUMENDO: MASSIMA ATTENZIONE la prossima notte tra il Tigullio, lo Spezzino (in Liguria) in estensione all'alta Toscana in genere che verrà colpita nelle prime ore del mattino di domani.

