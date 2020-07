Prospettive TEMPORALESCHE per la settimana prossima? Dove e quando...

Con l'arrivo del weekend e poi ancor più dalla prossima settimana, pare essere confermata una parziale attenuazione dell'alta pressione che potrebbe riportare qualche temporale segnatamente sulle regioni del nord. Secondo la visione iniziale dei modelli, a questo cedimento anticiclonico avrebbe fatto seguito il passaggio di una vera e propria saccatura, con un episodio di maltempo ben assestato, seguito da un ribasso della temperatura. Allo stato attuale sembra che l'ipotesi vincente possa essere quella del passaggio di un semplice cavo d'onda, con un coinvolgimento marginale delle regioni del nord nelle giornate di domenica 2, lunedì 3 e martedì 4 agosto. Non si tratta di una vera e propria perturbazione, quanto più di un disturbo essenzialmente limitato alle quote superiori, a cui si assoceranno fenomeni di instabilità disorganizzata. Ecco una stima delle precipitazioni previste dal modello americano per la serata di domenica 2:

La giornata di tempo più instabile sarebbe quella di lunedì 3 agosto, con il passaggio della parte più fresca del cavo d'onda, associata all'arrivo di temporali più organizzati. Quello identificato dai modelli per questa giornata rientrerebbe nella classificazione di "MCS", cioè un sistema convettivo a mesoscalata, con diversi cumulonembi raggruppati assieme per formare un unico cluster. I settori colpiti sarebbero quelli della Valpadana. Ecco la stima delle precipitazioni previste dal modello americano per la notte tra domenica e lunedì:

Farebbero seguito ancora degli altri temporali martedì 4 ma con fenomeni che tenderebbero a concentrarsi maggiormente sulle regioni di nord-est ed i versanti adriatici. Stima delle precipitazioni previste dal modello americano per la notte tra lunedì e martedì: