Primo week-end di Ottobre da trascorrere al mare?

Il primo ruggito autunnale farà la sua comparsa nel corso del weekend su tutta l'Italia, grazie a una vasta perturbazione nord-atlantica diretta sul Mediterraneo. Tale perturbazione porterà non solo piogge e temporali diffusi, iniziando dal Nord e successivamente dirigendosi verso il Sud, ma anche un netto calo delle temperature, che potrà superare i 10 °C, mettendo con alta probabilità fine definitivamente al caldo africano.

Ovviamente, l'ondata di maltempo avrà una durata limitata. Di conseguenza, una volta esauritasi, l'alta pressione tornerà a predominare su gran parte dell'Italia. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei centri meteorologici, nel finale di settembre, ovvero tra il 29 e il 30, è probabile che l'anticiclone torni a coprire gran parte della penisola, riportando temperature in progressivo aumento, fino a superare leggermente le medie stagionali.

È evidente che il primo weekend d'autunno sarà caratterizzato da forte maltempo e clima fresco, ma come si presenterà il primo weekend di ottobre? L'anticiclone, che potrebbe estendersi nuovamente sull'Italia alla fine di settembre, potrebbe persistere anche nella giornata di domenica 1 ottobre, garantendo così condizioni meteo stabili e leggermente calde.

Il modello matematico che maggiormente supporta questa tendenza è il modello americano GFS, suggerendo un anticiclone piuttosto robusto e un aumento delle temperature, anche se non eccessivo:

Infatti, nella mappa sottostante, è possibile osservare le temperature previste per il 1 ottobre a circa 1500 m di altitudine, che dovrebbero attestarsi intorno ai 16-17 °C:

In questo scenario, il weekend si preannuncia stabile, con temperature comprese tra i 26 e i 29 °C in pianura. La media degli scenari del modello americano mostra un anticiclone abbastanza esteso su gran parte del Mediterraneo centro-occidentale, garantendo stabilità su tutta l'Italia, pur senza temperature eccessivamente alte:

Potrebbe quindi trattarsi di un weekend ideale per trascorrere del tempo in riva al mare, senza preoccupazioni. Tuttavia, il modello europeo ECMWF non concorda, proponendo una nuova incursione fresca ad alta quota, che porterebbe variabilità e una diminuzione delle temperature:

La situazione, pertanto, non è ancora definita. Sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti per avere un quadro più preciso del meteo per il primo weekend di ottobre.