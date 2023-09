Primo ruggito autunnale: crollo delle temperature in vista

Il primo vero ruggito autunnale è ormai confermato e avverrà proprio con l'equinozio d'autunno, previsto per il 23 settembre. Già nei due giorni precedenti, il Nord dovrà fare i conti con piogge e temporali localmente intensi dovuti ai primi refoli freschi nord-occidentali. Tuttavia, il vero peggioramento si manifesterà tra il 23 e il 25 settembre su tutta Italia.

Sarà una perturbazione di intensità relativamente elevata che porterà precipitazioni localmente abbondanti e persistenti, dapprima sulle regioni del Nord e del Medio Alto Tirreno, e successivamente sul lato Adriatico e al Sud. Il tutto si svilupperà nell'arco di circa tre o quattro giorni. Oltre al maltempo, ci aspettiamo un netto calo delle temperature che, stando agli ultimi aggiornamenti dei centri di previsione, potrebbe risultare decisamente marcato, superando i 10°C rispetto ai valori attuali.

Infatti, per il Sud, il calo termico sarà ancora più pronunciato, considerato che fino al 23 settembre persisterà un clima molto caldo dovuto agli ultimi influssi subtropicali. La massa d'aria fredda nord-atlantica dovrebbe inizialmente attraversare il Nord, per poi isolarsi tra i Balcani e il Centro-Sud Italia, dove si stabilirebbe per almeno un paio di giorni, tra il 24 e il 26 settembre.

In tale occasione, la perturbazione potrebbe attirare correnti decisamente più fresche di provenienza nord-orientale, che interesserebbero gran parte del centro e del Sud, causando un ulteriore abbassamento delle temperature. Come si può dedurre dalla mappa delle anomalie termiche previste tra il 25 e il 26 settembre, si prevedono temperature generalmente inferiori alle medie del periodo, in particolar modo sul versante Adriatico, con valori fino a 4°C al di sotto delle medie stagionali:

Sarà decisamente più fresco del solito, sia di giorno che di notte, inoltre la percezione del fresco sarà accentuata dai venti settentrionali. Osservando anche la mappa delle temperature massime previste per lunedì 25 settembre, si può chiaramente comprendere l'entità di questa irruzione di aria fresca nord-atlantica:

Su gran parte del Centro-Sud, le temperature massime oscilleranno tra i 20 e i 23°C, leggermente superiori solo al Nord e sull'Alto Tirreno. Durante la notte, farà ancora più freddo, con possibili valori attorno ai 6-7°C nelle zone più interne del Centro Italia.