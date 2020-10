Primo attacco all'anticiclone? Tra martedi 3 e mercoledi 4 novembre

L'anticiclone che ci terrà compagnia nel fine settimana dei Santi, non sembra avere le carte in regola per durare a lungo.

Già a metà della settimana prossima l'impianto stabile darà segni di cedimento sui settori occidentali del Continente, congiuntamente ad un notevole rinforzo pressorio in Atlantico.

La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia nelle ore centrali di mercoledi 4 novembre:

Dicevamo dello scambio meridiano che confinerà l'alta pressione molto ad ovest, in Atlantico. Sul nostro Continente avremo un primo calo della pressione e dei geopotenziali soprattutto sui settori occideentali.

Notate inoltre l'aria fredda (frecce blu) che andrà a scavare una depressione in sede Iberica che poi avrà una notevole impotanza sulla nostra Penisola sul finire della prima decade novembrina.

Tuttavia, già a metà della settimana prossima arriveranno le prime piogge al nord. Ecco la mappa delle precipitazioni in Italia valida per mercoledi 4 novembre:

Piogge bagneranno soprattutto il nord-ovest. Qualche precipitazione farà inoltre capolino sul nord-est, la Toscana, la Sicilia e le aree interne del centro. Altrove il tempo resterà ancora asciutto, ma con molti annuvolamenti che costelleranno la volta celeste. Temperature miti.

