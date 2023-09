Primi segni di risveglio del VORTICE POLARE a metà mese!

L'evoluzione meteo dei prossimi 10 giorni apparirà piuttosto monotona su gran parte dell'Europa centro-occidentale, a causa di un invadente anticiclone nord-africano. Un po' di movimento in più si avverte in queste ore sul meridione, sui Balcani, in Grecia e nel Mediterraneo orientale grazie all'ingresso di aria più fresca proveniente dal nord-est dell'Europa, che influenzerà notevolmente la settimana.

Come analizzato in questo articolo, dovremo confrontarci con un ciclone particolarmente insidioso nel Mar Ionio, che si avvicinerà alle coste ioniche del Sud, portando piogge e possibili nubifragi, in particolare tra mercoledì e sabato:

Tuttavia, una volta che il ciclone si sarà completamente attenuato, nel corso del weekend, gran parte dell'area mediterranea e dell'Europa centro-occidentale saranno sotto l'influenza di un vasto campo di alta pressione, il quale determinerà temperature estive e, in alcuni casi, eccezionali, come per esempio nell'Europa centrale.

Ma spingendo lo sguardo un po' più in là, attorno alla metà del mese, emergono primi segnali di cambiamenti significativi alle alte latitudini. Qui si sta formando il vortice polare, la grande depressione che sovrasta il Polo Nord e che influisce direttamente sulle condizioni meteo durante autunno e inverno nel nostro emisfero. Considerando che siamo a circa due settimane dall'equinozio d'autunno, l'irraggiamento notturno inizia ad intensificarsi, e il Polo Nord si raffredda rapidamente.

Questo favorisce la formazione delle prime masse d'aria relativamente fredde, talvolta anche gelide, sia al suolo che in quota. Con queste condizioni, il vortice polare inizia il proprio ciclo vitale sia in troposfera che in stratosfera.

Le prime depressioni artiche significative inizieranno a influenzare l'Europa verso la metà di settembre, interessando soprattutto Scandinavia, Islanda e Scozia, dove ci attendiamo le prime perturbazioni accompagnate da aria più fredda e e venti tempestosi:

È interessante notare la previsione di ingresso di aria fredda proposta dal modello americano GFS verso l'Europa orientale, con temperature a circa 1500 m di altitudine attorno a 0/-1 °C. Tali valori, tipici della tarda autunno per questi settori europei, indicano un primo segnale dell'attività del vortice polare:

Nel Mediterraneo, invece, continueremo a sperimentare l'influenza dell'alta pressione, con temperature calde ma senza picchi estremi. Probabilmente, almeno fino a metà mese, avremo diverse giornate estive e il tipico caldo settembrino su gran parte della penisola.