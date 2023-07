Prima settimana di AGOSTO con SORPRESE? Guardate che mappe!

Prima di effettuare la nostra analisi, facciamo un'importante premessa: Tali mappe e le previsioni indicate, pur avendo una validità scientifica poichè effettivamente elaborate da potenti computer che eseguono miliardi di calcoli fisico-matematici basati anche su statistiche climatologiche, si intendono proposte per curiosità e principalmente come "esercizio didattico": si ritiene non siano di utilità per programmare attività.

Come potrebbe comportarsi in Italia la prima settimana di agosto? Lo abbiamo chiesto al prestigioso centro di calcolo ECMWF. I lasso temporale preso in considerazione va dal 31 luglio al 6 agosto. Iniziamo con il quadro delle temperature previste:

Colpo di scena! Il terzo mese dell'estate meteorologica potrebbe debuttare con temperature SOTTOMEDIA su gran parte dell'Europa e dell'Italia. Niente ondate di caldo africano, bensì un tempo non eccessivamente caldo, ventoso ed anche con alcune precipitazioni.

La seconda mappa mostra le anomalie precipitative attese in Italia durante il lasso di tempo sopraindicato:

Per ciò che concerne l'Italia, precipitazioni sopramedia lungo tutti i settori orientali. Appare invece più secco il trend precipitativo sul nord-ovest ed alcune aree del Tirreno e delle Isole.

