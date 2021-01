Prima la parentesi anticiclonica, poi la riscossa dell'inverno

Una circolazione depressionaria porta ancora tempo instabile sulla penisola italiana. Nella giornata di domani, domenica 24 gennaio, ci sarà ancora spazio per qualche precipitazione sulle regioni del centro e del sud, mentre subentrerà una pausa al nord. Infine prevediamo ancora per un rapida perturbazione lungo i versanti adriatici nella giornata di lunedì 25 gennaio. In questi giorni le nostre regioni verranno nuovamente interessate da una circolazione moderatamente fredda di origine polare marittima, con una diminuzione delle temperature più sensibile all'inizio della prossima settimana (lunedì e martedì). Si tratterà comunque di un raffreddamento effimero, seguito da un nuovo rinforzo dei venti occidentali.

A partire da mercoledì 27 gennaio troverà alloggio un nuovo rinforzo anticiclonico che si dipanerà dall'Europa occidentale verso il Mediterraneo centrale. L'alta pressione sarà accompagnata da un netto rialzo delle temperature con una manciata di giornate di tempo più stabile. Le temperature saranno particolarmente miti al nord e lungo i versanti tirrenici. Rialzo termico assai sensibile alle quote superiori, con impennata dello zero termico tra giovedì 28 e sabato 30 gennaio fino a 3500 metri sulle Alpi. La coda di alcune perturbazioni potranno ancora interessare l'arco alpino, portando di riflesso degli annuvolamenti di tipo basso sui versanti tirrenici. Il tempo stabile ci dovrebbe accompagnare tranquillamente fino alla fine del mese. Analisi in quota del modello europeo riferita a venerdì 29 gennaio: