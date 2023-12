Previsioni per il Natale: alta pressione e clima mite in vista, ma ancora differenze fra i modelli meteo

Introduzione

Le attese per le festività natalizie portano non solo speranze di gioia e festa, ma anche la curiosità di scoprire quale sarà il tempo che accompagnerà il Natale. Le previsioni meteo attuali indicano la presenza di un'alta pressione che molto propbabilmente influenzerà le condizioni atmosferiche durante il periodo natalizio, ma ci sono ancora delle incertezze nella previsioni a causa delle differenze tra i modelli meteorologici.

Alta Pressione in arrivo e sua durata

Attualmente, le proiezioni segnalano l'arrivo di un'area di alta pressione, la quale potrebbe stabilizzarsi e influenzare il tempo nelle prossime settimane. Questa situazione potrebbe portare a condizioni di tempo stabile e mite per gran parte delle festività natalizie. Tuttavia, è importante notare che potrebbe verificarsi un indebolimento temporaneo intorno al 20-21, seguito da un nuovo rinforzo nei giorni di Natale.

Differenze tra ECWMF e GFS

Due modelli meteorologici molto utilizzati, ECWMF e GFS, presentano alcune divergenze nelle loro previsioni. Secondo l'ECWMF, una massa d'aria più fredda di origine artica potrebbe avvicinarsi all'Italia portando un po' di freddo, vento e qualche sporadico fenomeno soprattutto sulle regioni adriatiche tra il 23 e il 24 dicembre, seguito poi dalla rimonta dell'alta pressione. Al contrario, il modello GFS (nel suo ultimo aggiornamento) prevede un dominio incontestato dell'alta pressione già dal 23-24, con tempo stabile sull'intero territorio italiano.

Giornata di Natale: bel tempo e clima mite

Indipendentemente dalle differenze nei modelli, sembra che la giornata di Natale sarà caratterizzata da bel tempo e clima mite, specialmente nelle regioni montane e al centro-sud del paese. Le temperature saranno in tal caso superiori alle medie. Tuttavia, come avviene sempre in questi casi, in Pianura Padana il tempo risulterebbe nebbioso, freddo, umido e con inquinamento elevato, proprio a causa della persistenza dell'alta pressione.

Conclusione

Mentre ci avviciniamo al Natale, le previsioni meteo indicano generalmente condizioni favorevoli, con un'alta pressione che sembra giocare un ruolo chiave. Tuttavia, è importante seguire gli aggiornamenti meteorologici, poiché le differenze nei modelli potrebbero ancora portare alcune variazioni nelle previsioni.