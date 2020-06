Previsioni meteo: week-end da piena estate, CALDO su tutta Italia

Il week-end si avvicina e le premesse sono tutt'altro che pessime come lo è stato per le precedenti settimane. Questa volta l'estate cercherà in tutti i modi di imporsi sulla nostra penisola e a quanto pare riuscirà nel suo intento!

L'anticiclone è continuo rafforzamento su tutto il Mediterraneo e gran parte dell'Europa centro-occidentale: le uniche note instabili le troviamo tra Germania, Polonia e Repubblica Ceca a causa della presenza di una sacca d'aria fredda portatrice di temporali. Questa massa d'aria instabile riuscirà a lambire l'Italia nel fine settimana ma gli effetti si noteranno esclusivamente sull'arco alpino.

Week-end da piena estate in arrivo!



Il fine settimana si preannuncia bello e caldo da nord a sud: i cieli saranno spesso sereni, soprattutto su coste e pianure, mentre le temperature saliranno ulteriormente tanto da portarsi oltre i 30°C un po' ovunque. Ci aspettiamo picchi fino a 34-36°C nelle zone interne della Sardegna, fino a 33-35°C su Puglia, Lazio, Toscana, Sicilia, Campania. Fino a 30-32°C in pianura Padana, dove avvertiremo le prime sgradevoli sensazioni d'afa.

I temporali pomeridiani riguarderanno solo i rilievi alpini, specie tra Friuli, Trentino e alto Veneto nei giorni di sabato e domenica. Qualche isolato fenomeno passeggero anche sull'Appennino centrale tra Abruzzo, Molise, Umbria e Lazio. Altrove sarà il Sole a dominare incontrastato. Venti a regime di brezza, mari calmi o poco mossi su tutti i bacini.