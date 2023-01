Previsioni meteo: tempo più stabile e tanto sole nei prossimi giorni

Dopo la lunga fase instabile che ha portato perturbazioni in serie e piogge e nevicate soprattutto al Centro-Sud, nei prossimi giorni il tempo tornerà ad essere più stabile. Questo grazie ad un rinforzo dell'alta pressione che dal vicino Atlantico si estenderà verso est, quindi anche sulla nostra penisola, seppur lasciando ancora un po' "scoperte" le zone più meridionali e orientali. Vediamo cosa ci aspetta allora nei primi giorni della settimana, che coincidono con i cosiddetti Giorni della Merla.



Lunedì 30 Gennaio: la pressione sarà in aumento e avremo condizioni di tempo stabili con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Maggiori addensamenti attesi al Sud, specie fra Puglia, Basilicata, Campania e Calabria, e sulla Toscana. Occasionali piovaschi fra Calabria e nord Sicilia, specie in mattinata. Temperature in lieve generale aumento.

Martedì 31 Gennaio: ancora tempo stabile e ampiamente soleggiato al Centro-Nord, un veloce impulso instabile lambirà invece le regioni meridionali, con nubi e qualche pioggia fra Sicilia, Calabria, a tratti anche Sardegna e Puglia. La tendenza sarà però al miglioramento nella seconda parte della giornata. Rinforzo dei venti settentrionali al Sud con forti raffiche di maestrale sulla Puglia.

Nella mappa sopra, martedì mattina spifferi freddi da nord-est verso il Sud (Modello GFS ufficiale, run 06 del 29/1).

La tendenza per i giorni successivi vede ancora un regime di alta pressione e condizioni di generale bel tempo nella giornata di Mercoledì; poi fra Giovedì e Venerdì correnti un po' più fredde dai Balcani potrebbero lambire le regioni adriatiche e il Sud portando qualche fenomeno sparso e nuovamente un rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali (previsione da confermare). Al Centro-Nord pochi dubbi sulla persistenza del bel tempo, con cieli in prevalenza sereni.