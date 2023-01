Previsioni meteo: stop all'anticiclone, maltempo diffuso in arrivo da domenica!

La lunga fase anticiclonica è destinata a interrompersi a breve. E' ormai confermato infatti un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche dalla giornata di Domenica 8 Gennaio, ad opera di una perturbazione nord-atlantica. Un peggioramento che probabilmente farà da apripista a una serie di impulsi perturbati nei prossimi dieci giorni.

Sulla base degli ultimi aggiornamenti, questa perturbazione arriverà sul Nord Italia nella mattinata di dopodomani (Domenica) portando precipitazioni diffuse prima sul Nord-Ovest, quindi Piemonte, Liguria, Val d'Aosta, Lombardia, Emilia, poi in estensione nel corso del pomeriggio-sera anche alle regioni del Nord-Est e alla Toscana. Precipitazioni che potranno risultare anche abbondanti sulla Liguria centro-orientale (e nelle vicine aree di confine di Emilia e Toscana).

Al Centro-Sud il tempo sarà in fase di peggioramento: molte nubi e deboli piogge previste sui settori tirrenici, su Sardegna, Lazio, Campania, ma i fenomeni saranno in intensificazione dalla sera-notte. Altrove il tempo sarà asciutto, con spazi soleggiati alternati ad annuvolamenti.

Nella mappa, le piogge in arrivo domenica 8 Gennaio, modello ECMWF.

L'arrivo della perturbazione determinerà anche un rinforzo dei venti, che diverranno moderati-forti dai quadranti sud-occidentali, specie sull'area tirrenica e le zone interne appenniniche.

Anche la giornata di Lunedì 9 sarà caratterizzata dal maltempo, che continuerà a interessare il Nord-Est e soprattutto Centro-Sud: forti piogge e temporali colpiranno Lazio, Campania, Calabria, Puglia.