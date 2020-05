Previsioni meteo: settimana tra temporali e gran caldo, arrivano i primi 35 gradi

Piogge, temporali, Sole e scirocco: c'è un po' di tutto in questo dinamico inizio di settimana dopo un week-end tutto sommato stabile e caldo. L'arrivo di una perturbazione atlantica ha interrotto l'egemonia dell'anticiclone africano riportando un po' di maltempo sulle regioni del nord anche con qualche danno, mentre al sud si è sollevato un forte vento di scirocco carico di pulviscolo desertico.

Le condizioni meteo vissute quest'oggi rappresentano che quel sarà quasi totalmente il prosieguo della settimana: l'affondo di aria fresca sul Mediterraneo occidentale, sin sull'Algeria, sarà responsabile di acquazzoni e temporali a tratti sulle regioni del nord e, contemporaneamente, di una risalita di aria calda sulle regioni del sud.

Insomma verranno a crearsi due tipi di tempo totalmente opposti tra nord e sud Italia tra 12 e 17 maggio, ovvero per tutta la settimana!



TANTI TEMPORALI E PIOGGE AL NORD



Le regioni settentrionali si troveranno in prossimità dell'area con grandi contrasti termici, esattamente quella linea dove vengono a scontrarsi le fresche correnti atlantiche e le masse d'aria molto più calde africane. Da domani sino a domenica assisteremo al transito di numerosi temporali che daranno luogo a piogge e rovesci su buona parte del settentrione. Saranno probabili anche fenomeni violenti come nubifragi e forti grandinate, soprattutto su Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia ed Emilia (giovedì e venerdì al momento i giorni più instabili). Le temperature si presenteranno in media o poco sopra: le massime saranno spesso comprese tra i 17 e i 23°C.

I fenomeni riusciranno a lambire anche la Toscana, le Marche, la Sardegna e l'Umbria: qui i temporali prediligeranno i settori interni (colline e rilievi).

SUD SOTTO L'ALITO CALDO AFRICANO

Le regioni meridionali, contrariamente al nord, faranno i conti con la prima importante ondata di caldo di questo finale di primavera. Dall'Africa giungeranno masse d'aria piuttosto calde che stazioneranno per tutto il resto della settimana: in particolare il vero e proprio aumento termico avrà inizio da mercoledì e proseguirà sino al fine settimana su tutto il sud e parte del centro.

La colonnina di mercurio si porterà tra mercoledì e giovedì quasi ovunque oltre i 25°C, con picchi di 32°C su Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania e Puglia (sulle zone interne e lontane del mare), mentre tra venerdì e domenica raggiungerà anche i 28-30°C (con picchi addirittura di 35-36°C sulle zone interne di siracusano, ragusano, catanese, barese, foggiano).

Massime a ridosso dei 30°C anche nel Lazio, più basse sul resto del centro.

I cieli saranno spesso sereni, eccezion fatta per i giorni di mercoledì e giovedì: in questo frangente arriverà il fronte caldo dell'anticiclone africano e darà luogo ad addensamenti, nubi di sabbia desertica e addirittura locali piovaschi sporchi.