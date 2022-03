Previsioni meteo: respiro africano la prossima settimana prima della PIOGGIA

L'aria fredda dell'est ben presto lascerà spazio a correnti più tiepide nordafricane, ormai assenti dall'Italia da quasi un mese. Il lungo periodo freddo, fortemente sotto le medie del periodo, si interromperà bruscamente grazie al ritorno dei venti di scirocco, destinati a far risalire le colonnine di mercurio di tanti gradi fino a riportarle sopra le medie del periodo.

Il responsabile sarà un vortice di bassa pressione che andrà ad instaurarsi tra Spagna, Portogallo e Marocco: esso darà vita ad un richiamo caldo sub-tropicale su tutto lo Stivale e l'Europa meridionale, portatrice non solo di temperature più alte ma anche di vaste nubi di pulviscolo sahariano. La polvere del deserto tornerà ad invadere i nostri cieli per tutta la prossima settimana, con quantità a tratti rilevanti (oltre 3000 milligrammi su metro quadrato). Il pulviscolo previsto giovedì prossimo:

Il maltempo, tuttavia, potrebbe irrompere in Italia solo nella seconda parte della prossima settimana.

Tra lunedì e mercoledì avremo prevalenza di cieli velati, a tratti nuvolosi solo al sud, sulle isole e al nordovest ma con piogge rare. Solo in montagna potremo avere maggiori addensamenti accompagnati da piogge.

Cambiamento marcato del tempo da giovedì in poi: la perturbazione atlantica situata sulla penisola iberica potrebbe muoversi man mano verso l'Italia riuscendo a far cambiare il tempo su tante regioni da nord a sud. In tal caso sarebbero quelle del nord e del lato tirrenico a fare i conti con nubi, piogge e locali temporali essendo più esposte alle correnti da ovest e di scirocco.

Con l'avvento della pioggia scenderà al suolo anche la tanta polvere sahariana che aleggerà in atmosfera.