Previsioni meteo: prosegue l'Ottobrata, oggi soleggiato specie al centro-sud e clima mite

Prosegue l'Ottobrata su tutta l'Italia grazie a un solido campo anticiclonico (con contributi anche sub-tropicali) che garantisce stabilità atmosferica e temperature miti per il periodo.

Anche la giornata di Mercoledì 5 Ottobre trascorrerà dunque all'insegna del bel tempo. I cieli si presenteranno ampiamente soleggiati o poco nuvolosi al centro-sud, mentre al Nord Italia avremo una maggiore nuvolosità, dovuta per lo più a foschie/nebbie e nubi basse, che interesseranno la Pianura Padana soprattutto al mattino presto e nelle ore serali-notturne.

Ventilazione che risulterà debole, salvo rinforzi da nord sui settori più meridionali. Temperature come detto miti, con massime in genere comprese fra i 22-26 gradi. I valori più alti sono attesi sulle Isole Maggiori e nelle regioni tirreniche.

Questo periodo stabile e caldo proseguirà anche nei prossimi giorni, ma potrebbe concludersi all'inizio della prossima settimana con l'arrivo di una intensa perturbazione, che potrebbe colpire soprattutto il centro-sud. Ritorneremo nei prossimi aggiornamenti su questa previsione.