Previsioni meteo, probabile vortice freddo nel prossimo week-end con pioggia e neve

L'autunno è finalmente pronto a rimettersi sui giusti binari dopo oltre tre settimane dominate dall'alta pressione, rivelatesi assolutamente deleterie per la neve sui monti e per i bacini idrici da nord a sud.

Domani è confermata la prima ondata di maltempo di stampo nord europeo, destinato a riportare la pioggia su diverse regioni italiane: un po' di pioggia è attesa nelle prime ore della giornata sul nord-est, mentre il nord-ovest rischia di restare ancora una volta all'asciutto.

Ma non finisce qui: dopo una breve pausa tra mercoledì 11 e giovedì 12, in cui un lembo dell'anticiclone porterà stabilità, nubi basse e nebbie, è attesa una nuova e più corposa perturbazione di origine artica. Questa seconda ondata di maltempo rischia di rivelarsi decisamente più intensa ed estesa, capace di avvolgere dapprima il nord e a seguire anche il centro-sud.

Tutti i modelli matematici sono al momento concordi sull'arrivo di questa perturbazione artica che potrebbe dar il via ad una lunga fase di maltempo dalle prime ore di venerdì 13 fino al termine della settimana.



POSSIBILE VORTICE FREDDO | L'aria fredda artica che dalle prime ore di venerdì scivolerà nel Mediterraneo, darà vita ad un vortice di bassa pressione esteso e molto instabile nel cuore del mar Tirreno. Questa depressione, qualora venisse confermata, potrebbe causare forti temporali e piogge persistenti su tante regioni, soprattutto del centro-sud e sul nord-est. Inoltre il calo sensibile delle temperature favorirebbe l'arrivo di importanti nevicate sui nostri rilievi, localmente anche sotto i 1000 metri.

La distanza temporale ancora elevata ci impedisce di addentrarci in previsioni più approfondite, che effettueremo però da domani.