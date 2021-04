Previsioni meteo: ponte del 1Â° Maggio tra caldo estivo e temporali

Quadro barico piuttosto statico sull'Europa centro-meridionale: il prosieguo di settimana non vedrà particolari cambiamenti nello scacchiere barico, pertanto l'Italia continuerà ad essere divisa tra due tipi di tempo totalmente diversi l'uno dall'altro.

Sul centro-nord troveremo l'influenza delle umide correnti atlantiche che porteranno nubi, piogge e locali forti temporali; al sud invece sarà l'alta pressione africana a farla da padrone col suo carico di pulviscolo desertico e temperature praticamente estive.

1° MAGGIO CON CLIMA SEMPRE PIU' CALDO | L'alta pressione africana si rinforzerà ulteriormente e traghetterà aria via via sempre più calda a partire da venerdì su tutto il Meridione. Le temperature, tra sabato 1 e domenica 2 maggio, saliranno vertiginosamente fino a raggiungere i 30-32°C nelle zone interne della Puglia, della Calabria e della Sicilia. Addirittura non escludiamo picchi di 33-34°C nelle aree interne di ragusano, catanese, ennese, nisseno, siracusano.

Oltre al caldo, però, arriveranno vaste nubi di pulviscolo desertico misto a umidità, soprattutto nella giornata di sabato 1° maggio. Dunque i cieli saranno spesso nuvolosi durante la festa dei lavoratori, seppur con temperature quasi estive.

FORTE MALTEMPO AL NORD | Tra sabato e domenica il centro-nord farà i conti con una nuova perturbazione che sarà responsabile di fenomeni localmente intensi. In particolare ci aspettiamo l'arrivo di temporali con isolate forti grandinate sulla pianura Padana, specie tra Piemonte, Lombardia ed Emilia. Fenomeni intensi potrebbero interessare anche le aree interne del centro Italia specie nella giornata di domenica.

Insomma ombrelli a portata di mano nel week-end sulle regioni centro-settentrionali, mentre al sud avremo clima estivo. Tutti i dettagli negli articoli di domani.