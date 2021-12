Previsioni meteo: PIOGGIA vera protagonista delle vacanze natalizie, ma guardate che temperature!

L'alta pressione delle Azzorre ha regalato una prolungata pausa dal maltempo in Italia, durata oltre una settimana, ma ora le carte in tavola sono destinate a cambiare nettamente. La pioggia sarà a breve nuovamente protagonista e lo sarà soprattutto durante le festività Natalizie.

Possiamo ormai confermare che assisteremo ad un costante crescendo dell'instabilità: i primi fenomeni arriveranno giovedì su alcune località di Toscana, Lazio e Liguria, mentre le precipitazioni diverranno più estese e persistenti alla Vigilia di Natale sulle medesime regioni ed in più anche su Emilia Romagna, Marche e basso Veneto.

Nel frattempo vivremo una Vigilia stabile e mite sul medio-basso Adriatico e al sud, grazie ad ampi spazi soleggiati e all'arrivo di correnti miti di libeccio.

La giornata di Natale vedrà un ulteriore guasto, ma i fenomeni saranno concentrati grossomodo sul lato tirrenico centro-settentrionale e sul nordest. Forti nevicate sono attese sulle Alpi orientali oltre 900-1200 metri. Qualche fiocco di neve potrebbe raggiungere le colline sul nordovest grazie alla persistenza di sacche d'aria fredda nei bassi strati.

Il maltempo sarà ben più serio a partire da Santo Stefano, a causa dell'arrivo di una depressione atlantica estesa e ricca di piogge e rovesci. Avremo piogge diffuse, il 26 dicembre, su tutto il lato tirrenico ed il nord Italia, mentre il giorno successivo toccherà al versante adriatico. Nel frattempo le temperature non subiranno grandi variazioni e si manterranno su valori superiori alle medie del periodo.

Un'altra perturbazione atlantica irromperà, probabilmente, tra 28 e 29 dicembre con al seguito tanta pioggia, qualche temporale e neve solo in alta quota. Senza dubbio saranno le regioni tirreniche quelle più colpite dal maltempo nel corso di tutto il periodo natalizio preso in considerazione: gli accumuli totali potranno superare i 70-100 mm, come si evince dalla mappa delle precipitazioni totali previste nei prossimi sette giorni: