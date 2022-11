Previsioni meteo: perturbazione al Nord fra oggi e domani, rischio di fenomeni intensi sulla Liguria

L'alta pressione è in fase di cedimento sul Nord Italia dove fra oggi e domani avremo l'intrusione di correnti instabili di origine atlantica. Ciò determinerà una breve fase di maltempo sulle regioni settentrionali.

Nella giornata odierna i fenomeni rimarranno confinati al Nord-Ovest, interessando soprattutto Liguria e vicine aree di confine di Piemonte, Lombardia ed Emilia, questo specialmente dal pomeriggio.

Domani, Mercoledì 9 Novembre, il peggioramento si farà più esteso e porterà piogge prima su Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, in estensione serale (e notturna) anche al Triveneto. Le precipitazioni assumeranno carattere più intenso, anche temporalesco, sulla Liguria, specie nella seconda parte del giorno. Sarà la zona centrale della regione quella più colpita, con accumuli di pioggia che potrebbero toccare o superare i 60-80 millimetri.

Al Centro-Sud il tempo continuerà ad essere stabile, anche se domani assisteremo ad un aumento della nuvolosità, soprattutto sulle regioni centrali, con qualche piovasco in arrivo sui settori tirrenici a fine giornata.

Le temperature saranno stazionarie o soggette a lievi oscillazioni, in calo laddove ci sarà maltempo.

Le precipitazioni previste domani, mercoledì 9 Novembre

Fonte: Lamma Toscana