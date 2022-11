Previsioni meteo: nuovo peggioramento imminente, forte maltempo in arrivo soprattutto al Sud

Si conferma una nuova intensa ondata di maltempo nei prossimi giorni al Centro-Sud a causa di un'ampia circolazione depressionaria che andrà a formarsi fra Nord-Africa e regioni meridionali.

Dopo la giornata odierna che sarà interlocutoria, con le prime avvisaglie instabili già dalla serata, ecco che domani, Martedì 29 Novembre, il tempo tornerà ad essere fortemente perturbato sulle regioni centro-meridionali, con piogge e temporali che potranno risultare anche di forte intensità.

I fenomeni più marcati li avremo su Sardegna, Sicilia e Calabria (specie settori ionici sulle ultime due). Molte nubi anche sul resto d'Italia, con fenomeni che saranno in genere più deboli. Al Nord avremo la possibilità di piogge di debole entità soprattutto sulle aree alpine e al Nord-Ovest, qualche piovasco anche fra Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia. Più asciutto sui restanti settori.

Per quanto concerne le temperature, saranno pressoché stazionarie o in lieve calo al Sud.

La fase di maltempo proseguirà anche nella giornata di Mercoledì, con piogge e temporali sul Meridione, specie Calabria, Sicilia e Salento, dove si potranno verificare nuovi fenomeni intensi, anche a carattere di nubifragio. Andrà meglio sul resto d'Italia, specie al Centro-Nord.