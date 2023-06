Previsioni meteo: nelle prossime ore si intensifica l'instabilità, attenzione a TEMPORALI VIOLENTI con grandinate

L'Italia continua a trovarsi in un corridoio di correnti di aria più fresca e instabile in quota, che determinano ricorrenti condizioni perturbate con fenomeni soprattutto a carattere temporalesco, incentivati dall'ormai crescente riscaldamento solare.

Anche per oggi, Lunedì 6 Giugno, sono attesi piogge e temporali diffusi, già in atto su diverse zone soprattutto del Nord e del Meridione, ma in ulteriore estensione e intensificazione nel corso delle prossime ore.

Fra la tarda mattinata e le ore pomeridiane avremo infatti precipitazioni che interesseranno principalmente i settori alpini/prealpini, il Triveneto, le regioni centrali in maniera diffusa, e a carattere sparso anche parte del Sud Italia, specie Sicilia, Calabria, Puglia centro-settentrionale.

Il maltempo più intenso riguarderà Emilia Romagna e Centro Italia, dove i fenomeni assumeranno prevalente carattere temporalesco e potranno risultare di forte intensità. Avremo infatti temporali ad asse obliquo, forieri di grandinate anche di media-grossa taglia. Questo avverrà soprattutto fra Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna. Si raccomanda quindi prudenza e attenzione ai fenomeni intensi su queste regioni, soprattutto durante il pomeriggio.

Dove andrà un po' meglio sarà sulla Pianura Padana centro-occidentale, e fra Campania, Salento, Basilicata e Calabria ionica, dove i fenomeni saranno molto più irregolari e non mancheranno delle schiarite.

Le temperature non subiranno variazioni significative rispetto agli ultimi giorni. Caldo sempre contenuto e senza eccessi, con cali termici anche bruschi durante i temporali.