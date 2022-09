Previsioni meteo: nel week-end torna l'alta pressione, ma al Sud ancora instabilità

Una vasta saccatura sull'Europa centro-occidentale pilota un flusso umido e instabile sulla nostra penisola che sta portando una nuova fase di maltempo. Questa perturbazione rimarrà attiva fino alla giornata di domani (Venerdì), arrecando molte piogge e temporali soprattutto al Nord e sulle aree tirreniche.

A seguire, quindi nel week-end, la situazione volgerà a un miglioramento, grazie al rinforzo dell'alta pressione a partire dal Nord Italia. Il transito di una veloce bassa pressione al centro-sud porterà però ancora dell'instabilità Sabato, prima del definitivo allontanamento verso la Grecia nella giornata di Domenica.

Più nel dettaglio, Sabato 30 Settembre sarà una giornata caratterizzata da tempo generalmente stabile al centro-nord, salvo residue precipitazioni al primo mattino su Friuli Venezia Giulia e regioni centrali, in attenuazione col passare delle ore e con schiarite via via più ampie. Al Sud agirà come detto ancora una circolazione depressionaria che porterà piogge e temporali fra nord Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania meridionale.

Domenica 1 Ottobre, la pressione in ulteriore rinforzo determinerà una giornata stabile, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Residua instabilità all'estremo Sud al mattino, ma in rapido miglioramento con ampie schiarite a seguire.

Il miglioramento delle condizioni meteo sarà accompagnato anche da un rialzo delle temperature, che sarà più marcato al centro-nord nella giornata di Domenica, quando si potranno raggiungere valori diurni attorno ai 25-27 gradi, nettamente al di sopra delle medie stagionali.