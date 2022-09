Previsioni meteo: nel week end forte perturbazione atlantica e rischio nubifragi al centro-nord

L'Italia è interessata da correnti fresche orientali legate a una vasta saccatura fredda sull'Est Europa, che continueranno anche nei prossimi giorni a portare qualche disturbo soprattutto su regioni adriatiche e centro-sud, in un contesto comunque in gran parte stabile.

Un netto cambio configurativo però è atteso nel fine settimana. Queste correnti orientali lasceranno il posto a correnti più umide e instabili per l'avvicinamento di una struttura depressionaria dall'Atlantico, che potrebbe aprire una importante fase di maltempo sulla nostra penisola.

Sulla base degli ultimi aggiornamenti, potremmo assistere a un primo peggioramento nel corso di Sabato, con nubi e piogge principalmente al Nord. Nella giornata di Domenica, la perturbazione potrebbe avanzare progressivamente verso est e portare piogge e temporali anche intensi su gran parte del centro-nord, in particolare sulle aree tirreniche. Al Sud il tempo potrebbe mantenersi stabile e anche abbastanza mite, per l'afflusso di correnti più calde dai quadranti meridionali richiamate proprio dalla su citata struttura depressionaria.

Nell'immagine, modello GFS: abbondanti precipitazioni previste Domenica al centro e al nord, con possibili nubifragi al centro.

Nei prossimi giorni entreremo maggiormente nei dettagli di questo peggioramento atmosferico che potrebbe regalare quantitativi di pioggia preziosi per le aree assetate del Nord Italia ma al contempo portare anche nuovi pericolosi nubifragi su diversi settori.