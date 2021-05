Previsioni meteo: nel week-end ancora Italia divisa in due tra caldo e temporali

Non ci sono più dubbi sulle condizioni meteorologiche del week-end: la nostra penisola si ritroverà nuovamente sulla linea di confluenza tra due masse d'aria totalmente diverse l'una dall'altra, ovvero le umide e instabili correnti atlantiche ed il caldo anticiclone africano.

L'aria fresca che in questi minuti sta sfociando sul nord Italia ed entro domani invaderà tutto il centro-sud (dove porterà un calo termico fino a 10°C), sarà rapidamente spazzata via già dalla giornata di venerdì grazie alla risalita dell'anticiclone nordafricano. Per essere più precisi, il caldo africano invaderà perlopiù le regioni meridionali, mentre man mano che ci sposteremo verso nord troveremo un clima più simile a quello attuale.

ANCORA ACQUAZZONI AL NORD | Il flusso fresco e instabile nord Atlantico sarà ancora protagonista su tutta l'Europa centrale e di conseguenza anche sul nord Italia. Qui, tra sabato e domenica, avremo ancora instabilità caratterizzata da numerosi acquazzoni o temporali soprattutto sabato e specie su Alpi, Prealpi e pienure adiacenti. Domenica il bersaglio preferito da acquazzoni e temporali sarà il nord-est, ancora una volta soprattutto le zone montuose.

Il centro e il sud, invece, vivranno condizioni meteorologiche nettamente più stabili e soprattutto più calde. La colonnina di mercurio salirà anche oltre i 30°C nelle zone interne di Sicilia, Calabria, Sardegna e Puglia. Fino a 27-28°C Basilicata e Campania, mentre sulle regioni centrali non andremo oltre i 25-26°C.