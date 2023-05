Previsioni meteo: maltempo senza sosta, nel week end altra FORTE PERTURBAZIONE

Ancora instabilità a oltranza nei prossimi giorni sulla penisola. Le ultime elaborazioni dei modelli non mostrano segnali di cambiamento e quindi di miglioramento atmosferico: nel corso del fine settimana una vasta depressione andrà a collocarsi fra penisola iberica e Italia e ne conseguirà una fase di maltempo che coinvolgerà ancora una volta gran parte del nostro paese.

Ci attende un Sabato all'insegna delle piogge e dei temporali soprattutto al Centro-Nord, dove l'azione del vortice depressionario sarà più diretta. Precipitazioni diffuse interesseranno in particolar modo la Pianura Padana, Sardegna, Toscana, Lazio, Umbria, Marche. Altrove avremo piogge in genere più deboli e irregolari, con ampie pause asciutte sul Meridione, dove si attiveranno intense correnti sciroccali. All'afflusso di aria particolarmente mite in quota però non corrisponderà un particolare aumento delle temperature, che cresceranno in maniera contenuta proprio per via della estesa copertura nuvolosa.

Il maltempo insisterà anche nella giornata di Domenica, quando le condizioni peggiori le ritroveremo ancora al Centro-Nord, specie Nord-Est e regioni centrali, con tante nubi, piogge e frequenti temporali. Meglio al Sud, ma con un probabile peggioramento fra pomeriggio-sera sull'area del basso Tirreno e Ionio dove potrebbe svilupparsi un esteso temporale (previsione da valutare). Le temperature saranno grosso modo stazionarie o in lieve aumento al Sud, dove si potranno raggiungere i 24-26 gradi. Ancora forti i venti di scirocco, soprattutto su basso versante Adriatico e Ionio.