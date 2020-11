Previsioni meteo: lo spettro della siccità sull'Italia, svolta dopo il 20 novembre?

Dopo un inizio d'autunno scoppiettante, caratterizzato da numerose perturbazioni atlantiche a spasso nel Mediterraneo, tantissima pioggia da nord a sud e clima fresco, le cose sono cambiate radicalmente proprio nel cuore della stagione.

Da ormai fine ottobre l'anticiclone si è appropriato dell'intera Italia dando inizio ad un lunghissimo periodo stabile e gradevole, condito da nubi basse, nebbie e Sole.

L'anticiclone non sembra aver alcuna intenzione di abbandonare la scena nemmeno nel corso della prossima settimana. Insomma la situazione rischia di diventare delicata per quel che riguarda l'assenza della pioggia, elemento a dir poco imprescindibile in pieno autunno considerando che, solitamente, l'inverno si rivela più secco della "stagione delle piogge". Nonostante la tanta pioggia caduta ad ottobre le riserve idriche sono in deficit a causa della prolungata assenza di piogge (non piove in tutta Italia da oltre 15 giorni).

ALTA PRESSIONE AD OLTRANZA | Le previsioni meteo per i prossimi giorni non sono positive in tal senso. L'alta pressione continuerà a fare la voce grossa per tutta la prossima settimana, regalando Sole su tante regioni e ancora tante nebbie notturne e mattutine e nubi basse. Il clima sarà gradevole in pieno giorno, con massime fino a 18-20°C laddove splenderà il Sole.

QUANDO UN CAMBIO DI ROTTA? | Tutta la seconda decade di novembre rischia di essere compromessa dall'anticiclone. Questo amplificherebbe non poco la siccità su tutta Italia, soprattutto sulle isole maggiori e al sud.

Dagli ultimissimi aggiornamenti dei modelli matematici potrebbe profilarsi un cambiamento del tempo dopo il 20 novembre: in particolare l'anticiclone potrebbe pian piano indebolirsi favorendo la discesa di una massa d'aria fredda e instabile dalla Scandinavia verso il Mediterraneo. Questa perturbazione potrebbe riportare un po' di piogge ed un calo considerevole delle temperature, ma siamo davvero troppo in là per poter elargire una previsione affidabile.

Nei prossimi giorni pubblicheremo nuovi importanti aggiornamenti per il prosieguo di novembre, non mancate!

Nella mappa sopra, Ipotesi a lungo termine del modello matematico GFS - Possibile discesa fredda e instabile dopo il 20 novembre